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В Афганистане 14 миллионов человек столкнулись с острым голодом

ООН готова наладить гуманитарные поставки между Пакистаном и Афганистаном
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Фото: AP

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) готова наладить гуманитарные поставки из столицы Пакистана в Афганистан. Об этом в Twitter заявил директор ВПП в Исламабаде Дэвид Бизли.

По его словам, организация починила поврежденные в аэропорту Кабула самолеты и готова вернуть их в эксплуатацию. «Если все получится, мы организуем воздушный мост с Кабулом и внутренними районами страны, чтобы доставлять сотрудников ООН, различных неправительственных организаций и гуманитарных работников», — отметил Бизли.

Руководитель продовольственной программы в Кабуле заявила, что на сегодняшний день 14 миллионов человек в Афганистане столкнулись с острым голодом. Она подчеркивает, что организации нужно 200 миллионов долларов для доставки продовольствия в страну.

После захвата Кабула «Талибаном» (запрещен в России) все больше жителей Афганистана сталкиваются с ежедневным риском остаться без работы, банки по-прежнему закрыты, а цены на продукты растут. Международные гуманитарные учреждения заявили, что приостановка коммерческих рейсов в Афганистан сделала невозможной доставку лекарств и другой помощи. Сезон засухи вынудил сельских жителей бежать в город, чтобы спастись от голода.

24 августа Европейский союз решил увеличить финансирование гуманитарной помощи афганцам. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вместо 50 миллионов евро Евросоюз вложит в поддержку народа Афганистана 200 миллионов евро. Помощь будет оказана афганцам, находящимся как на территории, так и за пределами их страны.

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