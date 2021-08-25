Всемирный банк прекратил оказывать финансовую помощь Афганистану

Финансирование проектов Всемирного банка (ВБ) в Афганистане временно прекращено, поскольку к власти в стране пришло террористическое движение «Талибан» (запрещено в России). Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Организация оказалась обеспокоена развитием ситуации в Афганистане, потому приняла решение заморозить программу помощи стране. Всего Всемирный банк предоставил Афганистану 5,3 миллиарда долларов с 2002 года.

По состоянию на август этого года банк финансировал 27 проектов на сумму более двух миллиардов долларов. Проекты, например, касались развития сельского хозяйства и платежных систем в Афганистане. Всемирный банк отметил, что не может выделять деньги стране, если ее правительство не признается легитимным всеми 189 государствами-членами ВБ.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Афганистан не сможет получить доступ к помощи от организации. МВФ должен был перечислить Афганистану более 370 миллионов долларов 23 августа в рамках глобальной борьбы с экономическим кризисом.