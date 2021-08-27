Талибы решили запретить афганцам слушать музыку

Движение «Талибан» (запрещено в России) выступает за запрет музыки в Афганистане, однако надеется убедить людей не слушать ее без государственного давления. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид в интервью The New York Times.

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей», — сказал пресс-секретарь террористов. В новом правительстве Афганистана он может занять пост министра информации и культуры.

При этом Муджахид заверил, что талибы не собираются заставлять женщин закрывать на людях лицо и запрещать им выходить из дома. Также он сказал, что мужчины должны будут сопровождать женщин только в длительных поездках. «Если они идут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (мужчина-опекун — прим. "Ленты.ру")», — уточнил представитель «Талибана».

Ранее Муджахид объявил, что женщинам временно запрещают выходить из дома из соображений безопасности. По его словам, среди солдат «Талибана» есть те, кто не умеют уважительно относиться к женщинам и причиняют им боль. Как заверил представитель талибов, движение продолжает работать над тем, чтобы афганским женщинам ничего не угрожало.

24 августа на экстренной сессии ООН сообщили, что талибы вербуют в свои отряды детей, казнят мирных жителей и ограничивают права женщин. На заседании заверили, что из Афганистана регулярно приходят достоверные отчеты о совершаемых террористами преступлениях.

