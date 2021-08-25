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В Великобритании оценили подход талибов после захвата власти в Афганистане

МИД Великобритании: после захвата Афганистана «Талибан» проявляет конструктивный подход
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Доминик Рааб
Доминик Рааб
Фото: Hannah McKay / Reuters

После захвата власти в Афганистане боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) проявляют конструктивный подход и соблюдают обозначенные договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, его слова передает Sky News.

Дипломат отметил, что талибы выполняют свои обещания и позволяют иностранным гражданам безопасно эвакуироваться из страны. Он подчеркнул, что в отношении аэропорта Кабула представители движения ведут себя последовательно. При этом глава британского МИД оценил общий уровень доверия к боевикам как минимальный.

Рааб рассказал, что британские военные взаимодействуют с «Талибаном» в афганской столице, а власти Соединенного Королевства поддерживают контакт с политическим офисом движения в Дохе. «Мы будем использовать каждый оставшийся час и день, чтобы вернуть всех, кого мы можем: британских граждан, афганцев, которые так преданно работали на нас, ученых, а также защитников прав женщин и журналистов», — заключил он.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам стран «Большой семерки» (G7) разработать план по признанию новой власти в Афганистане или же согласовать экономические санкции. По его мнению, странам G7 необходим единый подход к взаимодействию с талибами.

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