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«Большая семерка» рассмотрит вопрос о признании талибов в Афганистане

Участники G7 рассмотрят возможность признания талибов законными лидерами Афганистана
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Фото: Reuters

Участники саммита «Большой семерки» (G7) в ближайшее время рассмотрят вопрос о признании представителей движения «Талибан» («запрещено в РФ») в качестве законных лидеров Афганистана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников, подобное решение «Большой семерки» может повлечь серьезные последствия и стать «политическим рычагом» для талибов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что к талибам необходим единый подход, выработанный странами G7. В связи с этим он предложил составить план признания нового афганского правительства или же рассмотреть возможность введения экономических санкций.

В настоящее время ни одна страна «Большой семерки» не признала легитимность талибов в качестве правительства в Афганистане. При этом одобрение Евросоюза позволит движению обращаться за помощью к представителям G7.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 запланировали экстренную встречу в режиме видеоконференции из-за событий, происходящих на территории Афганистана. Такое заявление сделал Белый дом после телефонного разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании.

В Афганистане накалилась обстановка после того, как талибы оказались в столице. На данный момент управление страной предоставлено временному совету, который позже передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Нынешний президент страны Ашраф Гани бежал из страны в Узбекистан.

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