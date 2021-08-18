Саммит G7 экстренно соберут из-за ситуации в Афганистане

Лидеры стран «большой семерки» обсудят ситуацию в Афганистане с 23 по 29 августа

Лидеры государств «большой семерки» экстренно соберутся и обсудят ситуацию в Афганистане с 23 по 29 августа, об этом по итогам телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщила пресс-служба Белого дома.

Встреча лидеров стран-участников саммита G7 пройдет в режиме видеоконференции в ближайшее время из-за захвата власти талибами (движение «Талибан» запрещено в России). «Политики договорились организовать виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе для обсуждения общей стратегии и подхода», — отметили в администрации американского лидера.

Байден и Джонсон высоко оценили действия американских и британских военных, «проявивших храбрость, профессионализм» во время эвакуации военных и гражданских лиц из Кабула. По мнению мировых лидеров, «союзники, демократические партнеры» и дальше должны работать в тесной координации в Афганистане. «Включая способы дальнейшего предоставления мировым сообществом гуманитарной помощи и поддержки беженцам», — говорится в пресс-релизе.

Ситуация в Афганистане накалилась в последние две недели из-за смены власти. Кабул в воскресенье, 15 августа, захватило террористическое движение «Талибан». Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.