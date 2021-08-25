Отставной дипломат указал на возможность США избежать коллапса в Афганистане

За 20 лет пребывания американского военного контингента в Афганистане у США была возможность наладить диалог с боевиками радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил РИА Новости отставной американский дипломат Мэттью Хох.

Собеседник агентства заявил, что Вашингтон мог избежать текущего коллапса в стране путем переговоров с талибами. Однако, по его словам, американская сторона вместо этого ввязалась в гражданскую войну и выбрала оккупационную тактику. «Я работал в госдепартаменте в 2009 году, и среди талибов были те, кто хотел переговоров. Но риторика "мы победим" ведет к поражению», — указал Хох.

Бывший дипломат подчеркнул, что ответственность за ситуацию в Афганистане лежит не на президенте США Джо Байдене, решившем вывести американские войска из страны, а на коррумпированных правительственных чиновниках республики. «Площадь Афганистана — 250 тысяч квадратных миль (402 тысячи квадратных километров — прим. "Ленты.ру"), и присутствие США составляло по одному солдату на каждые 100 квадратных миль», — отметил он. При этом Хох заключил, что Вашингтон мог многое сделать иначе в ходе своего пребывания в стране.

Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам «Большой семерки» (G7), что возможность продления американской военной миссии в Афганистане сохраняется.

При этом представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что американские власти не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск. Талибы требуют от международного сообщества вывести весь иностранный контингент с территории Афганистана до 31 августа.