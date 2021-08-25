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В ООН предрекли «ад на земле» для миллионов афганцев

ООН: после захвата власти «Талибаном» 14 миллионов афганцев могут столкнуться с голодом
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Фото: Murad Sezer / Reuters

После захвата власти в Афганистане боевиками радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) в стране может возникнуть серьезный кризис. Таким мнением поделился с Reuters исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН) Дэвид Бизли.

По словам эксперта, более 14 миллионов жителей республики могут столкнуться с голодом в ближайшем будущем. Он отметил, что засушливая погода, экономический спад, внутренние конфликты и пандемия коронавируса негативно сказались на обстановке в Афганистане. Бизли предрек афганцам «ад на земле» в случае, если текущая ситуация в стране ухудшится.

Представитель ООН призвал США, Катар и другие государства помочь жителям Афганистана финансовыми ресурсами. Он заключил, что для недопущения кризиса необходимо выделить республике не менее 200 миллионов долларов в качестве финансовой помощи до сентября 2021-го.

Ранее участники экстренной сессии Совета ООН по правам человека обвинили талибов в нарушении данных ими обещаний. По словам верховного комиссара, ведомство регулярно получает достоверные отчеты о серьезных нарушениях основных прав человека представителями движения. В частности, боевики, по данным организации, вербуют детей, казнят мирных жителей и ограничивают права женщин.

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