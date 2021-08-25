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Талибы пообещали вести борьбу с изменением климата

Представитель «Талибана» заявил о намерении бороться с изменением климата
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Фото: Rahmat Gul / AP

Движение «Талибан» (запрещено в России) пообещало бороться с изменением климата. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Мы надеемся, что нас признают в качестве законных представителей афганского народа не только страны региона, но и всего мира. Мы уверены, что у нас есть уникальная возможность объединиться для решения проблем, стоящих не только перед нами, но и перед всем человечеством, в частности перед угрозой изменения климата», — заявил член комитета группировки по вопросам культуры Абдул Балхи (Abdul Balkhi).

Ранее группировка сама активно учувствовала в уничтожении природы Афганистана, занимаясь незаконной вырубкой лесов для последующей продажи древесины на черном рынке.

По мнению колумнистов газеты, посредством педалирования климатической повестки террористы пытаются улучшить восприятие себя в глазах международного сообщества, а также отвлечь внимание от сведений о расправах над бывшими военными и притеснении женщин.

Вновь придя к власти, талибы пообещали построить более «инклюзивное» общество, заявив, что отныне права женщин будут уважаться. Девочки смогут продолжить ходить в школы. Многие афганцы скептически относятся к этим обещаниям и спешат покинуть страну. Это привело к хаосу в международном аэропорту Кабула, обернувшегося, по данным агентства Reuters, гибелью более 20 человек.

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