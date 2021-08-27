Исламистам предсказали возрождение по всему миру из-за «Талибана»

Из-за того, что боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) одержали победу в Афганистане, исламистские группировки по всему миру могут пережить возрождение. Об этом «Лента.ру» заявил профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн.

«У меня нет никаких сомнений в том, что вывод американских войск из страны приведет к моральному подъему различных исламистских группировок. А еще они могут получить большую выгоду от оборота оружия и наркотиков в Афганистане», — предсказал политолог.

По его словам, после окончательного вывода американского контингента, который намечен на 31 августа, в Африке и Европе может вспыхнуть террористическая активность.

Ранее американский президент Джо Байден также сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации. В ответ талибы заявили, что американские власти не обращались с просьбой продлить срок, и пригрозили Вашингтону жестким ответом в случае несвоевременного вывода войск.