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Франция остановит эвакуацию из Афганистана с 27 августа

Премьер Франции заявил, что страна вынуждена остановить эвакуацию из Кабула с 27 августа
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Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell / Reuters

Французские власти вынуждены остановить эвакуацию граждан страны из Афганистана с вечера 27 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, его цитирует Reuters.

«С завтрашнего вечера мы больше не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула», — заявил политик. Он не объяснил причин такого решения.

Согласно соглашению стран НАТО, чей контингент находился в Афганистане, и представителей террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) эвакуация может продолжаться до 31 августа. Однако ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция может завершить операции по эвакуации людей из Афганистана в ближайшие часы или дни.

Американский президент Джо Байден также сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации. Талибы заявили, что американские власти не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск. Талибы требуют от международного сообщества вывести все иностранные войска с территории Афганистана до 31 августа.

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