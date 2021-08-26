Вернувшийся спустя пять месяцев из Афганистана россиянин описал свои чувства

Вернувшийся из Афганистана россиянин рассказал об «ощущении безопасности» в России

Прилетевший из Афганистана мужчина рассказал журналистам об «ощущении безопасности» после прибытия в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

По словам россиянина, он приехал в среднеазиатскую республику в гости к родственникам. Однако «застрял» на пять месяцев «из-за возникшей политической ситуации».

«Холодно...Есть ощущение безопасности», — ответил мужчина на вопрос журналиста о впечатлениях после приземления в России.

Ранее сообщалось, что эвакуационные рейсы Министерства обороны России из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. На каждом из них находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и запасом лекарств. Также сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

24 августа стало известно, что «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана после 31 августа. Как сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, до этого времени все желающие могут покинуть страну.