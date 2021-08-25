Эрдоган оценил желание талибов сотрудничать с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Битлис оценил заявление представителя «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) Сухейля Шахина о том, что организация считает Анкару своим главным партнером в восстановлении Афганистана. Трансляция велась в Twitter-аккаунте турецкого лидера.

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По словам Эрдогана, Турция относится к заявлению с осторожным оптимизмом, однако все решат действия талибов. «Процессы в Афганистане будут определяться не заявлениями "Талибана", а действиями и шагами, которые они будут предпринимать. Турция продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Сухейль Шахин рассказал, что движение считает Турцию своим главным партнером в восстановлении Афганистана. «Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Анкарой больше, чем какой-либо другой страной. У Афганистана есть богатые природные ресурсы. Но у нас нет возможности их добывать. Вся наша инфраструктура разрушена из-за оккупации и воровства правителей», — сказал он.

