Узбекистан договорился с талибами о ненападении

Шавкат Мирзиеев рассказал про обещание талибов не нападать на Узбекистан

Талибы (запрещенная в России террористическая организация) пообещали руководству Узбекистана, что в сторону его военнослужащих не будет выпущено «ни одной пули», а границы страны останутся неприкосновенными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента республики Шавката Мирзиеева.

По его словам, Ташкент начал переговоры с «Талибаном» на этот счет еще два года назад, боевики «сдержали слово» и не нападали на афгано-узбекские рубежи. «Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт», — рассказал Мирзиеев.

Политик отметил, что ради «мира и спокойствия» в своей стране готов договариваться с любыми группировками и движениями при наличии факторов, способных гарантировать ненападение. «Я буду разговаривать вне зависимости от того, кто это», — подчеркнул глава государства.

Ранее профессор ВШЭ и главный научный сотрудника Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев раскрыл опасность наплыва афганских беженцев в Среднюю Азию для России. Он заверил, что мигранты могут спровоцировать экономическую и политическую дестабилизацию в регионе, из-за чего на север отправятся десятки тысяч местных жителей.

«У России уже есть такой опыт — волна беженцев после падения режима [бывшего президента Афганистана] Мохаммада Наджибуллы и таджиков, спасающихся от гражданской войны», — сказал Казанцев.

15 августа боевики «Талибана» сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Террористы пообещали в скором времени объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан.