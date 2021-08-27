Байден рассказал о передаче талибам «расстрельного списка» с именами американцев

Американский контингент в Кабуле передавал боевикам «Талибана» (запрещенная в РФ организация) списки с персональными данными эвакуируемых граждан, чтобы их пропустили в аэропорт имени Хамида Карзая. Эту информацию подтвердил президент США Джо Байден, передает Fox News.

Командование в Афганистане связывалось «со своими военными коллегами из "Талибана"», чтобы передать им списки с именами граждан США. Кроме американцев в этих списках также указаны другие держатели грин-карт, например афганцы, которые сотрудничали с солдатами НАТО. По словам Байдена, это было необходимо, чтобы избежать конфликта между талибами и армией США в аэропорту.

О том, что «список смертников» попал в руки талибов, стало известно утром 27 августа. На закрытом брифинге в Белом доме представители Пентагона подтвердили, что этот шаг был необходим для обеспечения эвакуации. СМИ и политики в США подвергли критике такой ход администрации Байдена, заявив, что террористам передали «расстрельные списки» и жизни американцев находятся в опасности.

Ранее пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что эвакуация гражданских из Кабула продолжится и после 31 августа. По его словам, ограничения распространяются только на вывод американских войск из Афганистана.

26 августа у ворот кабульского аэропорта произошел теракт. Два террориста-смертника устроили самоподрыв, а после завязалась перестрелка с боевиками ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России). От рук террористов погибли более 100 человек, еще более 150 получили ранения.