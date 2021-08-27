Афганцев поместили в «список смертников» из-за США

США предоставили «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) список американцев и афганцев, сотрудничающих с США или владевшими грин-картами, которых американские власти хотели вывезти из страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Вашингтон решился на такой шаг для обеспечения этим людям доступ к аэропорту Кабула. Однако такое решение вызвало недовольство среди американских законодателей и военных. «По сути, они просто поместили всех этих афганцев в список смертников», — сказал чиновник Минобороны.

Ранее талибы заявили, что разрешат эвакуацию мирных жителей и после 31 августа. Официальный представитель движения Забиулла Муджахид отметил, что введенные ранее ограничения по эвакуации касаются лишь вывода американских войск с территории страны.

15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель.