Минздрав Афганистана: число погибших в терактах в Кабуле выросло до 170

Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 170. Об этом сообщается в прямом эфире канала CBS News со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Количество раненных выросло до 200. Также появилась информация о жертвах среди американских военных. Число пострадавших в контингенте США в Афганистане выросло до 18.

Ранее сообщалось о 110 погибших в результате теракта, в том числе, о 13 солдатах США. Минздрав Афганистана сообщал о 150 раненных. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) рассказало, что погибли 28 его членов.

За 26 августа в Кабуле прогремело как минимум шесть взрывов. Все началось у столичного аэропорта, где самоподрыв совершили два террориста-смертника, а после началась стрельба по мирным жителям. Ответственность за теракты взяла на себя ячейка «ИГ-Хорасан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

