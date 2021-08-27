Мир
 
Последние новости
Бомбардировщик Су-24 разбился в Перми
Акции «Мечела» взлетели почти на 18 процентов
Следствие опровергло причастность Бережного к другим убийствам детей в Тюмени
Коронавирус оставил мир без кофе
Китай решил «оздоровить» океан
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Роналду
Китай запретит IT-гигантам продаваться за границей
23-летнего российского актера избили в Москве 
В США описали «самый мрачный» день президентства Байдена
В России предрекли бомбежки возмездия по «Талибану»
Новости партнеров
Прослушать новость

Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 170

Минздрав Афганистана: число погибших в терактах в Кабуле выросло до 170
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Globallookpress.com

Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 170. Об этом сообщается в прямом эфире канала CBS News со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Количество раненных выросло до 200. Также появилась информация о жертвах среди американских военных. Число пострадавших в контингенте США в Афганистане выросло до 18.

Ранее сообщалось о 110 погибших в результате теракта, в том числе, о 13 солдатах США. Минздрав Афганистана сообщал о 150 раненных. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) рассказало, что погибли 28 его членов.

За 26 августа в Кабуле прогремело как минимум шесть взрывов. Все началось у столичного аэропорта, где самоподрыв совершили два террориста-смертника, а после началась стрельба по мирным жителям. Ответственность за теракты взяла на себя ячейка «ИГ-Хорасан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США описали «самый мрачный» день президентства Байдена
Вице-президент Афганистана заявил о связях талибов с ИГ
Число погибших во время взрывов в Кабуле достигло 110