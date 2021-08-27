Число погибших во время взрывов в Кабуле достигло 110

110 человек погибли в результате шести терактов в столице Афганистана

Число погибших во время взрывов около аэропорта столицы Афганистана Кабула достигло 110. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Афганистана.

Пентагон также заявил о гибели 13 американских военнослужащих, среди них есть военный медик. Еще 20 получили ранения, состояние десятерых из них оценивается как критическое.

В Кабуле произошло как минимум шесть взрывов. Ранее Минздрав Афганистана сообщал о 90 погибших и более чем 150 раненых.

Ответственность за взрывы в Кабуле на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). США заявили, что отомстят террористам, организовавшим взрывы.