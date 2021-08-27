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Трамп оценил взрывы в Кабуле словами «не случилось бы, будь я президентом»

Трамп о взрывах в Кабуле: «эта трагедия не должна была произойти, будь я президентом»
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что не допустил бы взрывов в Кабуле, если бы остался американским лидером. Его слова приводит ТАСС.

«Эта трагедия не должна была произойти. И ее не случилось бы, будь я вашим президентом», — подчеркнул бывший глава Белого дома. Он также выразил соболезнования семьям погибших и сказал, что все американцы скорбят вместе с ними.

Трамп добавил, что взрывы в столице Афганистана показали слабость американских войск под управлением действующей администрации. Он подчеркнул, что США «беспомощны», страной управляют люди, которые не понимаю, что делают. Экс-президент заключил, что теракт в Кабуле — это «самая позорная вещь», которая когда-либо происходила с Соединенными Штатами.

В Кабуле произошло как минимум шесть взрывов. Ранее Минздрав Афганистана сообщал о 90 погибших и более чем 150 раненых.

Пентагон также заявил о гибели 13 американских военнослужащих, среди них есть военный медик. Еще 20 получили ранения, состояние десятерых из них оценивается как критическое. Позднее газета Wall Street Journal подсчитала, что общее число жертв террористической атаки составило более ста человек.

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