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Байдена призвали к отставке из-за «грубой халатности» в Афганистане

Республиканцы призвали к импичменту Байдена из-за терактов в аэропорту Кабула
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress.com

Члены Республиканской партии США призвали к импичменту или отставке президента страны Джо Байдена на фоне терактов, произошедших в аэропорту Кабула. С таким предложением в своем Twitter-аккаунте выступила занимавшая в администрации Дональда Трампа (бывший американский лидер) должность постпреда при ООН Никки Хейли (Nikki Haley).

По ее словам, нынешнего главу государства стоит отправить в отставку, поскольку он не справляется с ситуацией в Афганистане. Инициативу Хейли поддержал конгрессмен Ронни Джексон (Ronny Jackson) от штата Техас, который также выразил свое мнение в Twitter. Он обвинил Байдена в «грубой халатности» в Афганистане.

К ним присоединился член палаты представителей конгресса Грег Стьюби (Greg Steube). «Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну», — написал он в Twitter-аккаунте.

В четверг, 26 августа, в Кабуле прогремел ряд взрывов. Во время терактов в аэропорту по меньшей мере погибли 90 человек, пострадали 150. Ситуация в Афганистане накалилась после прихода к власти талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). Это произошло после вывода основной части войск США из страны.

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