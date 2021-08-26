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Помощники вырезали неудачную шутку Байдена про Афганистан

Из пресс-конференции президента США Байдена вырезали шутку про эвакуацию из Афганистана
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Помощники президента США Джо Байдена вырезали его шутку об эвакуации из Афганистана, которую он произнес, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист спросил президента, имеется ли у Белого дома план на случай, если американские солдаты останутся в Кабуле после установленного «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация) крайнего срока эвакуации, который приходится на 31 августа. В ответ Байден улыбнулся и произнес слова, которые не услышали зрители трансляции, потому что запись звука резко оборвалась.

По информации участников пресс-конференции, президент ответил репортеру: «Ты будешь первым, кому я позвоню». Этот ответ вызвал резкую реакцию у нескольких членов палаты представителей США.

«Он смеется, а его помощники отключают звук! Для него это одна большая шутка. Это не смешно! Он должен немедленно уйти в отставку!», — высказал свое возмущение в Twitter республиканец Ронни Джексон. Другой конгрессмен-республиканец, Джим Джордан, написал: «Президент [США Дональд] Трамп не оставил бы американцев позади. Америка прежде всего!».

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Байдену необходимо объявить импичмент за то, что тот капитулировал перед талибами. По мнению политика, по вине американского президента в Кабуле остались тысячи афганцев, сотрудничавших с армией США, а также часть американцев. Грэм назвал такой шаг Байдена «самым бесчестным поступком главнокомандующего за всю современную историю».

23 августа Байден заявил о возможном продлении сроков эвакуации. Талибы отреагировали на эти слова, предупредив, что несвоевременный уход США из Афганистана повлечет за собой военный ответ.

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