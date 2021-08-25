Британия приготовилась завершить эвакуацию из Кабула в последние минуты дедлайна

Иностранные войска и граждане могут завершить эвакуацию из Афганистана в последние минуты 31 августа. Великобритания готова продолжить вывозить своих граждан вплоть до конца дедлайна эвакуации из Кабула, заявил глава британского МИД Доминик Рааб, его цитирует Reuters.

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«Военные, которые занимаются эвакуацией, ждут, пока мы не утрясем все детали», — пояснил дипломат.

США и другие страны НАТО должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков.

Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что американские власти не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск. Талибы требуют от международного сообщества вывести все иностранные войска с территории Афганистана до 31 августа.