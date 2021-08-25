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Британия приготовилась завершить эвакуацию из Кабула в последние минуты дедлайна

Глава МИД Британии Доминик Рааб: дедлайн эвакуации из Кабула — последние минуты 31 августа
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Фото: Omar Sobhani / Reuters

Иностранные войска и граждане могут завершить эвакуацию из Афганистана в последние минуты 31 августа. Великобритания готова продолжить вывозить своих граждан вплоть до конца дедлайна эвакуации из Кабула, заявил глава британского МИД Доминик Рааб, его цитирует Reuters.

«Военные, которые занимаются эвакуацией, ждут, пока мы не утрясем все детали», — пояснил дипломат.

США и другие страны НАТО должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков.

Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что американские власти не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск. Талибы требуют от международного сообщества вывести все иностранные войска с территории Афганистана до 31 августа.

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