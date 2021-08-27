Вице-президент Афганистана заявил о связях талибов с ИГ

Существуют доказательства связей между ячейкой ИГ «Хорасан», движением «Талибан» и «Сетью Хаккани» (запрещенные в РФ террористические организации). Об этом заявил на своей странице в Twitter вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

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По его словам, «Хорасан» берет свое начало в «Талибане» и «Сети Хаккани». Он также связал талибов с исполнителями теракта у ворот кабульского аэропорта. Салех заверил, что боевики соврут, если будут отрицать причастность к созданию группировки «Хорасан».

Ранее США сообщили, что сомневаются в связях между талибами и ИГ. По заявлению Вашингтона, американская сторона имеет с «Талибаном» общие цели. Они заключаются в том, чтобы американские военные как можно скорее покинули Кабул и закончили эвакуацию гражданских.

27 августа «ИГ-Хорасан» взяло на себя ответственность за совершение теракта в Кабуле. 26 августа два террориста-смертника подорвали себя у ворот аэропорта имени Хамида Карзая. Также поступали сообщения о перестрелке контингента НАТО с боевиками «Исламского государства».

По последним данным, при взрывах погибли более 110 человек, ранены еще 150. Жертвами террористов стали как минимум 13 американских военных. Позже СМИ сообщили, что количество взрывов в Кабуле достигло шести. Однако подробностей о масштабах разрушений пока не поступало.