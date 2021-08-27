США усомнились в причастности талибов к взрывам в Кабуле

Генерал Маккензи: США не считают, что взрывы в Кабуле были организованы «Талибаном»

США сомневаются в причастности «Талибана» (террористическая организация запрещена в России) к взрывам, которые произошли близ аэропорта Кабула, поскольку цели талибов и Вашингтона совпадают, и те, и другие ожидают скорейшей эвакуации американских войск в установленный срок. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи, его слова приводит РИА Новости.

Я не знаю, я не думаю, что есть что-то, что могло бы меня убедить, что они позволили этому случиться. У них есть практическая причина, по которой они хотят, чтобы мы ушли к 31 августа, а именно: они хотят вернуть себе аэропорт. Мы тоже хотим уйти к этому дню, это возможно. Итак, у нас общая цель Кеннет Маккензи Фото: CNP/AdMedia/ Globallookpress.com

Что знают США о взрывах в Кабуле

Маккензи отметил, что американским военным известно о террористе-смертнике, который подорвался в толпе у входа в аэропорт. Пентагон предполагает, что это был один человек, однако, не располагает информацией, был ли это мужчина или женщина. Взрыв произошел возле отеля Baron, который является хорошо защищенным строением.

По словам генерала, Министерство обороны США не может подтвердить информацию о новых взрывах, которые могли быть совершены в столице Афганистана. Речь идет о третьем и четвертом. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за этим и ожидают, что атаки продолжатся. Основная угроза идет от «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Мы ожидаем, что они продолжатся, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы быть готовыми к ним, в том числе контактируем с «Талибаном», который по существу осуществляет обеспечение безопасности снаружи взлетной полосы Кеннет Маккензи Фото: CNP/AdMedia/ Globallookpress.com

Как минимум шесть взрывов прогремело в Кабуле. Первоначально произошли два, позднее стало известно о третьем, а затем о четвертом и пятом сообщили местные СМИ. По последним данным Минздрава Афганистана, число жертв достигло 90, еще более 150 человек пострадали.

90 человек погибли в результате взрывов в Кабуле, как минимум 150 постадали

Пентагон пояснил, что 13 американских военных погибли, среди них есть военный медик. Еще 20 получили ранения, состояние десятерых из них оценивается как критическое.

Представитель «Талибана» заявил, что последние взрывы в Кабуле были спланированными. Талибы полагают, что взрывы были произведены вооруженными силами США для уничтожения собственных боеприпасов, поэтому угрозы для жителей столицы Афганистана нет.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Аналогичного мнения придерживается Пентагон. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что, несмотря на теракты, американских граждан продолжают вывозить из Афганистана.

Реакция в России

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности, заявила, что почерк ИГ в терактах около аэропорта Кабула очевиден. Она выразила соболезнования в связи с гибелью людей.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что весь мир должен «навалиться» на власти Афганистана, чтобы побудить их к диалогу и урегулированию. Сенатор отметил, что в первую очередь следует посочувствовать многострадальному афганскому народу и тем, кто «потерял своих в этой бойне». Во-вторых, важно жестко и категорично отрицать теракты как способ продвижения любых целей, а в-третьих, необходимо обеспечить безопасность эвакуации в аэропорту Кабула.

И четвертое, главное. Наваливаться на новые афганские власти, вне зависимости от степени их признания и во всех доступных формах — наваливаться всем миром, чтобы побудить эти власти к налаживанию межафганского диалога. Инклюзивного, а не эксклюзивного. Победители выиграли войну, но им только предстоит выиграть мир Константин Косачев Фото: Страница Константина Косачева в Facebook

Обозреватель британского издания The Economist Нил Фергюсон, в свою очередь, предсказал миру большую войну из-за краха господства США в мире. По его мнению, Соединенные Штаты повторяют путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине XX века. Об этом говорят в том числе внешнеполитические события, такие как беспорядочная эвакуация армии из Афганистана, а также спад экономики США.

