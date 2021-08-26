Миру предсказали большую войну из-за краха империи США

Обозреватель британского издания The Economist Нил Фергюсон предсказал миру большую войну из-за краха господства США в мире.

Как считает журналист, Соединенные Штаты повторяют путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине XX века. Об этом говорят в том числе внешнеполитические события, такие как беспорядочная эвакуация армии из Афганистана, а также спад экономики США.

По мнению Фергюсона, Вашингтон не имеет таких обширных колоний, какими когда-то обладал Лондон, но американские войска расквартированы в более чем 150 странах, отмечается в материале. «Приобрести столь обширную глобальную ответственность было непросто. Но полагать, что избавиться от нее будет проще, — заблуждение», — пишет автор статьи.

Он выразил мнение, что закат американского величия и восхождение Китая как великой мировой державы приведет две страны к неминуемому столкновению в Восточной Азии. В результате изменения баланса сил в этом регионе между Пекином и Вашингтоном вспыхнет серьезный военный конфликт за контроль над Тайванем. Таким образом, США окажутся перед выбором: принять вызов и влезть в долгое и тяжелое вооруженное противостояние или уступить Китаю.

Ранее союзники США в Европе оказались разочарованы политикой президента Джо Байдена после вывода американских войск из Афганистана. Как пишет автор CNN, лидеров стран Европы сильнее всего, по словам автора CNN разочаровало то, что Байден как президент государства-лидера «свободного мира» «умыл руки» перед афганским кризисом.