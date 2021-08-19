США напугали мировых инвесторов

Опубликованные 18 августа протоколы заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, прошедшего в конце июля, заставили инвесторов нервничать. Их напугали, в частности, перспективы сворачивания программы количественного смягчения (QE), которая предполагает вливание денег со стороны регулятора для стимулирования экономики. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные РИА Новости.

После публикации документов ФРС падают цены на нефть — Brent к моменту подготовки новости стоит 65,85 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи упал на 1,77 процента. Снижаются и другие мировые рынки — до 2 процентов теряют основные европейские фондовые индексы. В самих США до открытия торгов падение было еще более существенным.

Ожидающееся сокращение программы QE, которое приведет к меньшему объему средств регулятора на финансовый рынок, может отрицательно сказаться на спросе, что и вызывает беспокойство инвесторов, объяснил главный стратег «Атона» Александр Кудрин. Кроме того, ФРС может пойти и на дальнейшее ужесточение политики. Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов указал, что следующим шагом американского регулятора может стать увеличение ставок, которое ожидается в начале 2023 года.

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая, в свою очередь, напомнила о том, что в середине августа американский индекс широкого рынка S&P500 вырос почти вдвое с минимумов начала коронавирусного кризиса, и теперь рынки могут ожидать коррекции. «Данные по экономике США и Китая показывают, что пик темпов роста, вероятно, пройден, распространение нового штамма COVID в мире и ограничительных мер несут дополнительные риски», — заметила эксперт.

На снижение цен на нефть 19 августа также дополнительно влияла информация о росте заболеваемости коронавирусом, отмечало Reuters. Сорт Brent дешевел до многомесячного минимума.