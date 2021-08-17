На крупнейших американских компаниях рекордно заработали

Акции крупнейших по капитализации американских компаний, входящие в S&P 500, на торгах 16 августа подорожали, в результате чего фондовый индекс вырос на 0,3 процента и закрылся на отметке 4479,71 пункта.

По сравнению с минимальным уровнем закрытия в начале пандемии (в марте 2020 года, — прим. «Ленты.ру») S&P 500 вырос более чем на 100 процентов. Тогда показатель достигал 2237,4 пункта. CNBC подсчитал, что на двукратное увеличение индексу потребовалось 354 дня торгов, что стало самой большой скоростью роста со времен Второй мировой войны. Таким образом, владельцы бумаг из S&P 500 также заработали на них рекордными темпами.

Индекс достигал своей минимальной отметки в 676,53 пункта во время финансового кризиса в марте 2009 года и вырос вдвое только к закрытию торгов 27 апреля 2011 года. В среднем на подобный рост необходимо более 1000 дней торгов, подсчитали аналитики. «Обычно на удвоение требуется много лет, так что это еще один способ показать, каким невероятным был этот "бычий" рынок», — заметил главный стратег по рынка LPL Financial Райан Детрик.

В конце июля Мосбиржа сообщила о намерении сделать доступным для россиян более широкий список иностранных компаний. В частности, инвесторам предложат бумаги, входящие в S&P 500, рассказывал директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин.

