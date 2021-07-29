Крупнейшие компании США станут доступнее россиянам

Московская биржа намерена существенно расширить список акций иностранных компаний к концу 2022 года, сообщил директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин, передает ТАСС. В частности, инвесторам станут доступны бумаги, которые входят в американский индекс S&P 500 — это крупнейшие по капитализации предприятия на фондовых биржах США.

«Мы сейчас сосредоточимся на американских ценных бумагах, мы точно допустим весь список S&P 500, там 505 бумаг. Дальше мы сейчас исследуем несколько юрисдикций — это прежде всего в широком смысле Европа и Азия, при этом мы активно смотрим на Гонконг», — рассказал Блохин в ходе семинара торговой площадки.

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Мосбиржа, по его словам, «достаточна агрессивна в своих планах». В 2022 году число торгуемых иностранных бумаг может превысить тысячу. Сейчас инвесторам доступны 173 иностранные акции и депозитарные расписки, в ближайшее время будет добавлено еще 30. «С сентября мы планируем существенно увеличивать допуск иностранных бумаг. Поэтому к концу года мы придем к цифре 500 плюс», — отметил он.

В конце мая в обзоре Центробанка отмечалось, что российские инвесторы стали активнее вкладываться в акции иностранных компаний. По данным регулятора, за первые три месяца 2021 года вложения россиян в ценные бумаги компаний-нерезидентов составили 836 миллиардов рублей, что на 220 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном акции иностранных компаний приобретались на Санкт-Петербургской бирже, которая была главной площадкой для таких операций до того, как торги некоторыми акциями иностранных компаний в августе 2020 года начала Мосбиржа. При этом на бирже в Петербурге бумаги индекса S&P 500 уже доступны.