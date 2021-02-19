На Московской бирже появятся акции Toyota

На Московской бирже появятся новые акции иностранных эмитентов, в том числе японского автопроизводителя Toyota, говорится в сообщении на сайте площадки.

Материалы по теме Спешат на выручку Россияне массово отправились торговать на биржи. Почему их не останавливает риск потерять все? Пленных не берут Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния

Всего листинг Московской биржи прошли акции 33 новых иностранных компаний. Среди них Sony, производитель одежды Gap, китайская нефтяная компания PetroChina, американский фармацевтический холдинг Moderna, разработавший одну из вакцин от коронавируса, и компания легендарного американского инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

Торги бумагами начнутся 1 марта. Помимо акций, зарегистрированным трейдерам будут доступны депозитарные расписки на них — ценные бумаги, удостоверяющие права владельца на акции определенной компании.

Торги акциями иностранных эмитентов начались на Московской бирже в августе 2020 года. Прежде в России они были доступны только на Санкт-Петербургской бирже. Среди них Apple, Boeing, Facebook и Microsoft.