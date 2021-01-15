Составлен портрет торгующего на бирже россиянина

Центробанк составил портрет среднестатистического россиянина, торгующего на фондовой бирже, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Авторы опирались на структуру активов трейдеров-физлиц, а также на половозрастной состав клиентов брокеров. На основании этих данных они пришли к выводу, что в конце третьего квартала 2020 года клиентами брокеров были 7,6 миллиона человек, на счетах которых находилось 6,7 триллиона рублей. Около 70 процентов из них составляли мужчины, владеющие примерно 75 процентами всех активов.

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Более половины всех активов принадлежит инвесторам в возрасте от 40 до 60 лет, 41,2 процента — 30-40-летним, 25 процентов — людям от 20 до 30 лет, 10 процентов — старше 50 лет.

При этом более чем на 75 процентах активных брокерских счетов сумма средств не превышает 10 тысяч рублей, что составляет 0,02 процента всех активов трейдеров.

В 2019 году две главные российские биржи — Московская и Санкт-Петербургская — зафиксировали рекордный приток клиентов. Количество открытых счетов на Московской бирже за год превысило аналогичный показатель за все предшествующее время и составило 4,2 миллиона. Общее количество счетов достигло восьми миллионов.