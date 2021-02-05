Частные инвесторы с Reddit добрались до России, в итоге Санкт-Петербургская биржа выбилась в лидеры по объему торгов в стране, и ажиотаж розничных трейдеров в США сыграл в этом не последнюю роль. Как сообщает Bloomberg, в январе 2021 года объемы торгов на фондовой бирже Санкт-Петербурга выросли на 14 процентов до 36,1 миллиарда долларов. То есть торговая площадка впервые обогнала Московскую биржу, где объем торгов составил 30,2 миллиарда долларов.

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Это произошло потому, что на петербургской бирже через российские брокерские счета можно покупать и продавать акции иностранных компаний. Дело в том, что Московская биржа специализируется на торговле российскими бумагами, иностранные начали торговаться лишь в прошлом году, и сейчас их 55 штук (эти бумаги на бирже называют самыми ликвидными), для сравнения на Санкт-Петербургской их 1523. Там есть, в том числе, ценные бумаги американской сети GameStop, чья цена взлетала на 1625 процентов в январе усилиями частных инвесторов с Reddit.

Эксперты усматривают в этом тренд, учитывая, что американский рынок акций — самый крупный в мире. «В этой связи ожидаемо, что интерес к иностранным акциям будет увеличиваться и дальше, особенно с учетом того, что в условиях массового притока розничных инвесторов на российский фондовый рынок спрос на различные инструменты для инвестирования будет только расти», — сказал исполняющий обязанности директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой.

Ранее Мосбиржа предупреждала о рисках инвестирования в «хайповые» акции. «Мы призываем частных инвесторов осторожно относится к хайпу, который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях», — говорилось в заявлении пресс-службы.

В конце ноября один из участников сообщества частных трейдеров WallStreetBets на Reddit написал пост в котором объявил, что на Уолл-стрит уверены, что сеть магазинов видеоигр GameStop умирает. В результате миллионы частных инвесторов-физлиц начали скупать ценные бумаги, и за несколько дней они подскочили в цене от 10 до 400 долларов. А ряд фондов был вынужден закрыть свои короткие позиции («шорты») с миллиардными убытками.

В феврале инвесторы начали постепенно терять интерес к торговле на бирже. Например, цены на серебро, которые покупатели за несколько дней разогнали до максимума за восемь лет, откатились.