Инвесторы с Reddit помогли американской компании подорожать на 2850 процентов

Резкий рост акций AMC Entertainment Holdings сделал эту сеть кинотеатров одной из самых дорогих компаний мира — ее капитализация достигала 31,3 миллиарда долларов, обратил внимание Bloomberg.
При этом с начала года цена акций AMC возросла на 2850 процентов. Успеху способствовала «армия розничных инвесторов» из социальной сети Reddit, чьи действия ранее стимулировали рост стоимости и других американских компаний, объясняет агентство.
Теперь сеть стоит дороже, чем половина предприятий из индекса S&P 500 — самых дорогих компаний на биржах США. Еще в прошлом году AMC была на грани банкротства из-за того, что в пандемию кинотеатры были закрыты. Ее рыночная стоимость в течение большей части 2020 года составляла менее 500 миллионов долларов.
В этом году компания привлекла внимание инвесторов с Reddit, которым удалось добиться роста стоимости сразу ряда компаний и одновременно спровоцировать убытки профессиональных игроков.
Помимо AMC, речь шла также об акциях сети магазинов по продаже видеоигр GameStop. В январе миллионы розничных инвесторов объединились в группу WallStreetBets и стали активно скупать акции ретейлера, которые к тому моменту сильно упали в цене. Так пользователи решили проучить инвестфонды, игравшие на понижение акций. В результате бумаги компании за несколько недель выросли в цене более чем в десять раз, а некоторым фондам пришлось закрывать свои короткие позиции с миллиардными убытками.
Прецедент с активностью пользователей Reddit вызвал широкий резонанс в условиях американского рынка, а вот в России повторение такого опыта сочли невозможным. Глава Сбербанка Герман Греф объяснил это маленькой глубиной рынка и добавил, что такие риски можно исключить благодаря регуляции.