Появление «бунтарей с Reddit» в России назвали невозможным

Глава Сбера Герман Греф в интервью РБК назвал невозможным появление в России аналогов «бунтарей с Reddit», в начале года взвинтивших котировки нескольких компаний и обанкротивших ряд хедж-фондов.

«У нас пока абсолютно нет предпосылок [к этому], у нас глубина рынка очень маленькая», — отметил Греф, добавив, что произошедшее на американских биржах требует серьезного изучения.

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«Я не вижу здесь большой проблемы — они [инвесторы с Reddit] просто попали в слепую зону. Я бы из этого не делал никакую страшилку», — сказал глава Сбера. По его словам, государство и регуляторы могут ограничить подобную активность и исключить риски.

Среди возможных мер Греф назвал внедрение процедур управления рисками, однако призвал действовать аккуратно вместо того, чтобы идти по пути запретов.

В начале года группа инвесторов с сервиса Reddit договорилась действовать сообща и покупать акции, а также колл-опционы (контракты, позволяющие приобрести актив по заранее известной цене) на них нескольких компаний. Наибольший ажиотаж вызвали манипуляции с бумагами сети магазинов компьютерных игр GameStop. Их котировки за несколько дней резко выросли, а затем опустились обратно.

В результате действий инвесторов с Reddit, стремившихся наказать хедж-фонды, игравшие на понижение стоимости акций (главный из них — Melvin Capital), и банки, выпускавшие колл-опционы на них, многие финансовые структуры понесли убытки.