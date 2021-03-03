Инвесторы с Reddit принесли американскому богачу 25 миллиардов долларов за день

Инвесторы-любители с американского портала Reddit за день разогнали состояние американского предпринимателя, основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэна Гилберта на 25 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Материалы по теме По наводке На американские биржи пришли дилетанты. Теперь от них зависит будущее мировой экономики Пленных не берут Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния

Причиной стало внимание трейдеров-спекулянтов к акциям Rocket. Из-за роста стоимости бумаг состояние Гилберта, который владеет контрольным пакетом акций компании, увеличилось до 64,1 миллиарда долларов. Предприниматель поднялся с 19-й на 16-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Акции Rocket составляют 93 процента капитала Гилберта, отмечает агентство.

Это не первый раз за последний год, когда состояние основателя Rocket резко увеличилось. Первый значительный скачок был зафиксирован в августе 2020 года, когда капитал Гилберта увеличился более чем в четыре раза. Рост произошел после того, как Rocket стала публичной компанией.

Rocket Cos. — главный ипотечный кредитор в США. Акции компании вошли в список бумаг, которые в последнее время попали в центр внимания трейдеров с форума WallStreetBets на Reddit. Те объявили войну профессионалам с Уолл-стрит и хедж-фондам, которые зарабатывают на том, что шортят акции таких компаний.