Инвесторы с Reddit переключились на каннабис

Занимающиеся продажей и производством каннабиса компании привлекли внимание армии инвесторов с Reddit, взвинтивших цены на акции сети магазинов видеоигр GameStop в конце января. Как сообщает CNBC, теперь пользователи переключились на их ценные бумаги.

Например, акции одного из крупнейших игроков рынка, Tilray, выросли в среду, 10 февраля, на 51 процент. Рост зафиксировали и у других компаний этого сектора: акции Aurora Cannabis подскочили на 20 процентов, Aphria — на 11 процентов, а Canopy Growth — на 6 процентов.

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Форум WallStreetBets на Reddit получил широкую известность после того как частные инвесторы решили проучить хедж-фонды и начали активно скупать акции игрового ретейлера GameStop и других недооцененных по их мнению компаний, в частности, Gamestop они сумели разогнать более чем на 880 процентов.

Их интерес, впрочем, не ограничивался только компаниями: например, за несколько дней покупатели смогли разогнать цены на серебро до максимума за восемь лет, но свой интерес к торговле инвесторы начали постепенно терять.

Активность пользователей сыграла на руку и самому Reddit: его оценка взлетела в два раза и составила 6 миллиардов долларов после того, как компания привлекла от существующих и новых инвесторов 250 миллионов долларов финансирования. Кроме того, доходы площадки от рекламы в конце 2020 года почти удвоились в годовом выражении.