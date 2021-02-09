Стоимость Reddit взлетела в два раза

Оценка стоимости Reddit — популярного американского социального новостного сайта — взлетела в два раза и составила 6 миллиардов долларов после того, как компания привлекла от существующих и новых инвесторов 250 миллионов долларов финансирования. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Компания, которая оказалась в центре скандала на фоне бунта розничных инвесторов из сабреддита (форума) WallStreetBets, собирается направить финансирование на развитие платформы, включая видео, рекламу, потребительские товары и выход на международные рынки. Кроме того, Reddit планирует расширить штат.

Гендиректор Reddit Стив Хаффман отметил, что бунт инвесторов с Reddit благотворно отразился на платформе. Доходы площадки от рекламы в конце 2020 года почти удвоились в годовом выражении.

Инвесторы-любители с сабреддита WallStreetBets ранее устроили скоординированную атаку на хедж-фонды, которые сделали ставку на снижение стоимости акций игрового ретейлера GameStop и других компаний. «Хомячкам с Reddit» — так инвесторов-новичков называют профессиональные с Уолл-стрит — смогли разогнать акции Gamestop более чем на 880 процентов. Хедж-фонд Melvin Capital, который сделал крупную ставку на падение бумаг ретейлера, в январе 2021 года потерял более 50 процентов своих активов.