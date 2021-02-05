Хедж-фонд заработал сотни миллионов долларов на бунте инвесторов с Reddit

Хедж-фонд с Уолл-стрит сумел заработать сотни миллионов долларов на бунте частных инвесторов с Reddit. Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о Senvest Management LLC. На сделках с акциями сети магазинов видеоигр GameStop, которые за несколько дней подскочили в цене от 10 до 400 долларов, фонд заработал почти 700 миллионов.

Издание отмечает, что основатели Senvest Management — Ричард Машаал и Брайан Гоник — начали скупать акции GameStop еще осенью прошлого года вопреки советам большинства аналитиков, к концу октября их доля в компании достигла 5 процентов. «Когда все началось, мы подумали, что-то начало просачиваться. Но мы и понятия не имели, насколько безумным все окажется», — так Машаал прокомментировал случившееся на рынке

В конце ноября один из участников сообщества частных трейдеров WallStreetBets на Reddit написал пост в котором объявил, что на Уолл-стрит уверены, что GameStop умирает. Другие пользователи возмутились и начали массово скупать акции сети, чтобы «спасти ее» и «отобрать деньги у хедж-фондов». Миллионы мелких инвесторов-физлиц начали активно скупать ценные бумаги. В результате за пару недель акции компании выросли более чем в десять раз, а ряд фондов был вынужден закрыть свои короткие позиции («шорты») с миллиардными убытками.

В течение нескольких недель котировки компаний, которые аналитики прежде считали непереспективными, стремительно росли. Однако в начале февраля они вновь начали снижаться. Так, акции GameStop подешевели в ходе торговой сессии 2 февраля на более, чем на 40 процентов.