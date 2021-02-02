Скандальная компания пошла навстречу инвесторам с Reddit

Скандальная американская брокерская компания Robinhood пошла навстречу непрофессиональным инвесторам с форума Reddit и повысила лимит возможных операций с некоторыми активами, в частности акциями ритейлера компьютерных игр GameStop, пишет CNBC.

Теперь пользователи Robinhood, одного из самых популярных в мире сервисов для биржевой торговли, которым активно пользуются участники Reddit, могут покупать до 100 акций GameStop за один раз. В отношении бумаг производителя наушников Koss, производителя смартфонов BlackBerry и компании по выпуску компьютерной периферии Genius ограничения сняты полностью.

До сих пор через Robinhood можно было купить только 20 акций GameStop. При этом ограничение в 100 акций касается не только величины одной сделки, но объема всего портфеля одного инвестора. Также повышены лимиты на покупку акций еще нескольких компаний, оказавшихся в центре скандала последних недель, в частности, AMC и Express.

Reddit и его субканал WallStreetBets оказались в центре скандала в конце декабря после того, как участники решили наказать крупные хедж-фонды, играющие на понижение против GameStop, AMC и некоторых других компаний. Частные трейдеры начали скупать их акции, а также колл-опционы на них, дающие право купить бумаги по заранее определенной цене.

Массовая скупка расчетных колл-опционов означает, что выпустившие их инвестбанки и инвестиционные компании вынуждены страховать риски на случай возможного исполнения требования со стороны держателей. Такая страховка заключается в покупке базового актива, в данном случае акций, что повышает спрос на них.

В течение нескольких недель котировки компаний, которые аналитики прежде считали непереспективными, стремительно росли. Однако в начале февраля они вновь начали снижаться. Так, акции GameStop подешевели в ходе торговой сессии 2 февраля на более, чем на 40 процентов.