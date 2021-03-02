Предводителя инвесторов с Reddit уличили во вранье

Предводителя инвесторов с Reddit, который известен под ником Roaring Kitty (Ревущий котенок), уличили во вранье. Как сообщает Reuters, после взлета акций GameStop его обвинили в том, что он изображал из себя трейдера-любителя, хотя по факту является профессионалом.

В итоге действия Roaring Kitty в сети нанесли убытки тем, кто купил акции по завышенным ценам. Теперь он утратил статус лицензированного брокера.

Настоящее имя брокера — Кит Гилл, теперь он не имеет лицензии выступать в качестве брокера, покупающего и продающего ценные бумаги от имени клиентов, или в качестве консультанта по ценным бумагам. Он был зарегистрирован в качестве агента MML Investors Services, брокерско-дилерского подразделения MassMutual. Контракт с Гиллом расторгли 26 февраля.

Форум WallStreetBets на Reddit получил широкую известность после того, как частные инвесторы решили проучить хедж-фонды и начали активно скупать акции игрового ретейлера GameStop и других недооцененных по их мнению компаний, в частности, акции Gamestop они сумели разогнать более чем на 880 процентов. Выгоду от этого получил и сам Reddit: оценка стоимости социального новостного сайта удвоилась и достигла шести миллиардов долларов.

В середине февраля трейдеры заинтересовались компаниями, которые занимаются производством и продажей каннабиса. В результате акции одного из крупнейших игроков рынка, Tilray, выросли 10 февраля на 51 процент. Рост зафиксировали и у других компаний этого сектора: акции Aurora Cannabis подскочили на 20 процентов, Aphria — на 11 процентов, а Canopy Growth — на 6 процентов.