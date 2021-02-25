Любимые акции трейдеров с Reddit необъяснимо подорожали

Акции сети магазинов видеоигр Gamestop, в последнее время ставшие одним из любимых инструментов трейдеров с форума Reddit, резко подорожали, следует из данных Нью-Йоркской биржи (NYSE). Аналитики не могут найти этому объяснения.

На момент закрытия торговой сессии 24 февраля акции Gamestop стоили 91,71 доллара за штуку, что соответствует росту котировок на 103,9 процента. Уже после окончания торгов цена бумаг продолжила расти и на момент публикации равнялась 131,6 доллара (еще 43,4 процента роста).

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В ходе основной сессии торги дважды приостанавливались биржей из-за высокой волатильности (изменчивости цены актива). При этом аналитики уверены, что причина роста кроется не в массовом закрытии коротких позиций институциональными инвесторами (так называемый шорт-сквиз), спровоцировавшем резкое подорожание компании в начале года.

В качестве возможных поводов называются отставка финансового директора Gamestop Джима Белла, который считался неспособным осуществить технологическую трансформацию Gamestop.

В январе компания оказалась в центре финансового скандала, когда ее акции и колл-опционы (контракты, дающие право купить актив в будущем по заранее оговоренной цене) на них начали массово скупать участники специализированного форума на Reddit. Это, в свою очередь, привело к тому, что инвесторы, ранее ставившие на падение котировок и продававшие взятые взаймы у брокеров акции (открытие короткой позиции), были вынуждены выкупать бумаги обратно, что еще больше провоцировало спрос на них и рост стоимости.

В результате в течение короткого времени акции Gamestop подорожали на 1625 процентов — до 325 долларов за штуку. Однако потом большая часть роста была отыграна обратно.