Цена на нефть рекордно упала

Цена на нефть сорта Brent 19 августа к 10:40 по московскому времени упала до 66,87 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость упала на 1,9 процента и в ходе торгов опускалась даже ниже этого уровня.

Такие значения стали рекордом почти за три месяца: последний раз нефть стоила меньше 67 долларов 24 мая. WTI торгуется на уровне 63,93 доллара за баррель (минус 2,3 процента).

Цены на нефть снижаются в течение нескольких дней на фоне вспышек заболеваемости коронавирусом в мире, которые привели к опасениям по поводу дальнейшего снижения спроса, пишет Reuters. Давление также оказывает укрепление доллара.

11 августа к падению цен привели призывы Вашингтона, который предлагал Организации стран — экспортеров нефти и союзникам нарастить производство для сдерживания роста цен на бензин. По мнению США, увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, о котором договорились участники ОПЕК+, «просто недостаточно».

