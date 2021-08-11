Нефть резко подешевела из-за призывов США по добыче

Цена нефти марки Brent на торгах 11 августа резко упала на два процента за семь минут. К 14:22 по московскому времени октябрьские фьючерсы опустились до 69,81 доллара (минус 1,1 процента), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Нефть подешевела из-за США. По данным CNBC, Вашингтон призвал страны ОПЕК и их союзников нарастить производство сырья, чтобы сдержать рост цен на бензин. Белый дом уверен, что увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, о котором договорились участники ОПЕК+, «просто недостаточно».

За последний месяц стоимость нефти опустилась почти на десять долларов по сравнению с июльскими максимумами. Инвесторов нервирует тот факт, что в Китае ввели ограничение на железнодорожные и авиаперевозки, а в Австралии, Японии и США были побиты рекорды по заражению новым штаммом коронавируса.

Ранее сообщалось, что российское правительство создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на нефть и газ на фоне развития альтернативной энергетики. В настоящее время более 50 процентов российского экспорта приходится на топливно-энергетические товары.