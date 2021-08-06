Цены на нефть рухнули на семь процентов

Мировые цены на нефть упали более чем на 7 процентов за первую неделю августа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, это стало сильнейшим недельным снижением с октября 2020 года.

В частности, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подешевела на 0,8 процентов и опустилась до 70,7 долларов за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 1,2 процента — до 68,28 доллара за баррель.

На ситуацию с ценами на нефть повлияли оказывают давление вспышки коронавируса в Китае, где в некоторых провинциях были ужесточены карантинные меры. Власти страны ввели ограничения на передвижение в отдельных городах. Как опасаются инвесторы, это может оказать влияние на спрос в стране, которая является вторым крупнейшим потребителем топлива в мире.

В мае Россия обогнала Мексику и стала второй в мире среди крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в США.

