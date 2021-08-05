Россия приблизилась к лидерству на нефтяном рынке США

Россия в мае обогнала Мексику и стала второй в мире среди крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в США. Это следует из данных американского Управления энергетической информации.

Россия в мае поставила 26,17 миллиона баррелей нефти, что стало абсолютным рекордом для страны. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2009 года — 25,08 миллиона баррелей. Россия начала приближаться к лидеру по экспорту сырья в США — Канаде, которая поставила 125,75 миллиона баррелей. На эту страну приходится около половины всего нефтяного импорта Соединенных Штатов.

Закупки США российской нефтью в январе — мае возросли на 78 процентов в ценовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 3,8 миллиарда долларов до 6,7 миллиарда долларов). Причина этого связана с ростом цен на мировых рынках в 2021 году.

В апреле США заявили о рекордной зависимости от российской нефти. По данным Управления энергетической информации, импорт топлива из России в общем объеме достиг рекордного уровня в восемь процентов в начале года.