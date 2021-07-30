Импорт из России в США резко вырос на фоне роста цен

Импорт российских нефти и нефтепродуктов в США резко вырос за пять месяцев текущего года на фоне роста цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Бюро переписи населения США.

«Импорт российских удобрений в США увеличился на 35 процентов, до 0,5 миллиарда долларов, а ввоз железа и стали из России повысился на четверть — до 0,7 миллиарда долларов. В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти 11,5 миллиарда долларов», — следует из статистических данных.

По информации издания, по другим сырьевым товарам закупки тоже значительно выросли, несмотря на действующие санкции. Речь идет об импорте минерального топлива, драгоценных и полудрагоценных металлов и камней.

В апреле в США заявили о рекордной зависимости от российской нефти. По данным Управления энергетической информации США, импорт нефти из России в общем объеме достиг рекордного уровня в восемь процентов в начале года. Общий объем поставок сырья превышает потоки от ключевого союзника Саудовской Аравии. В январе США импортировали 648 тысяч баррелей российской нефти и нефтепродуктов в сутки.