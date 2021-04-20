В США заявили о рекордной зависимости от российской нефти

Несмотря на новые санкции США, американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) больше чем когда-либо зависят от российской нефти. Об этом говорится в отчете корпорации Standard & Poor's.

Место Венесуэлы, против которой введены американские санкции, заняла Россия, а поставки российской нефти в США побили десятилетний рекорд. По данным Управления энергетической информации США, импорт нефти из России в общем объеме достиг рекордного уровня в восемь процентов в январе.

Тенденция набирает обороты, несмотря на то что связи между двумя странами в последние месяцы ухудшились, заявили в Standard & Poor's. Общий объем поставок российского сырья даже превышает потоки от ключевого союзника Саудовской Аравии. В январе США импортировали 648 тысяч баррелей в день российской нефти и нефтепродуктов.

В прошлом году Россия поставляла в среднем 538 тысяч баррелей в день, это семь процентов от общих закупок США. При этом ранее этот показатель колебался на уровне 0,5 процента. Американские нефтепереработчики покупают в России в основном не сырую нефть, а мазут. Его используют для работы установок по производству бензина.