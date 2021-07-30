США резко нарастили закупки российской нефти

США нарастили импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США, свидетельствуют данные статистического ведомства страны, Бюро переписи населения (Census Bureau).

Согласно анализу, подготовленному РБК, закупки в ценовом выражении в январе — мае резко возросли на 78 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 3,8 миллиарда долларов до 6,7 миллиарда долларов. Причина такого увеличения связана с ростом цен на мировых рынках в 2021 году.

Помимо этого, почти в полтора раза на годовом уровне вырос и импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. Он достиг 1,6 миллиарда долларов (по сравнению менее чем с 1,1 миллиарда годом ранее). Увеличился и импорт удобрений — на 35 процентов, до полумиллиарда долларов. Закупки железа и стали в России США нарастили на четверть, до 700 миллионов долларов. В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев достиг почти 11,5 миллиарда долларов, что в полтора раза больше, чем зафиксировали в тот же период 2020 года.

Федеральная таможенная служба России в начале июля объявила, что доходы от экспорта нефти с января по май впервые выросли с начала года. Они превысили 36,2 миллиарда долларов, что представляет собой рост примерно в 7 процентов. При этом рост в денежном выражении отмечается вопреки сокращению физических объемов поставок за рубеж, что обусловлено ростом цен. Благодаря подорожанию сырья российский экспорт во втором квартале также побил допандемийный уровень, отмечали в Центральном банке России.