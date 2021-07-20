Россия резко увеличила поставки нефти в Китай

Россия в июне резко увеличила поставки нефти в Китай на 22,24 процента (до 6,65 миллиона тонн), пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Россия сохранила вторую строчку по этому показателю, на первом месте остается Саудовская Аравия. В июне королевство сохранило экспорт на уровне 7,2 миллиона тонн нефти. Кроме России, поставки в Китай нарастили Ангола, США и Малайзия. Например, экспорт США увеличился на 32,71 процента (до 1,42 миллиона тонн).

В июне китайский нефтегигант CNPC нашел крупнейший в стране запас сланцевой нефти. Его объем составляет миллиард тонн. Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу.

По мнению экспертов, находка позволит остановить рост зависимости КНР от импорта нефти. В настоящее время Китай за счет поставок из других стран обеспечивает около 70 процентов национального потребления нефти.