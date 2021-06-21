Китай нашел крупнейший запас нефти

Китайский нефтегигант CNPC нашел крупнейший в стране запас сланцевой нефти, пишет РИА Новости.

Его объем составляет миллиард тонн. Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу. Там приступили к разведке и добыче сырья еще в 2019 году. По мнению экспертов, находка позволит остановить рост зависимости КНР от импорта нефти. В настоящее время Китай за счет поставок из других стран обеспечивает около 70 процентов национального потребления нефти.

Ранее сообщалось, что поставки нефти из России в Китай рухнули на 15,3 процента в апреле этого года. Экспорт сырья из Саудовской Аравии в Китай оказался 6,47 миллиона тонн против 7,84 миллиона тонн месяцем ранее (минус 17,5 процента), из России — 6,3 миллиона тонн против 7,44 миллиона тонн. На третьем месте был Ирак с показателем в 4,45 миллиона тонн против мартовских 3,62 миллиона тонн (плюс 22,9 процента).

В первые четыре месяца этого года КНР снизила закупки российской нефти на 2,14 процента в годовом выражении. В 2020 году Китай импортировал из России более 83,4 миллиона тонн сырья на 27,6 миллиарда долларов.