США захотели ввести новые санкции против Ирана из-за нефти

США захотели ввести жесткие санкции против Ирана из-за поставки нефти в Китай. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«В иранской экономике почти ничего больше нет, против чего можно было бы ввести санкции. Продажа Ираном нефти Китаю — это находка», — объяснил один из собеседников издания. Новые ограничения, вероятно, будут направлены против систем перевозок грузов. Они вступят в силу, если переговоры по ядерной сделке провалятся.

Американские власти рассматривают и другие варианты. Например, убедить Китай, Индию и других импортеров иранской нефти снизить закупки нефтепродуктов и других товаров из этой страны, а также урезать сотрудничество с республикой в финансовой сфере.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане рассказал, что при необходимости страна может резко увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в день. Таким образом он прокомментировал возможное снятие санкций США на экспорт сырья.

США ввели повторные санкции в отношении Ирана в конце 2018 года — спустя несколько месяцев после того, как страна вышла из договоренностей в рамках «иранской шестерки», в которой также принимали участие Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

В отношении Тегерана действуют, в частности, запрет на экспорт нефти и совершение операций с госдолгом США. Тем не менее Иран остается четвертым по объемам добычи членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).